李家超：今年十一国庆复办烟花汇演

香港特首李家超星期二（9月5日）在行政会议前记者会上宣布，今年十一国庆将恢复主办烟花汇演。

综合香港电台和网媒“香港01”等报道，香港行政长官李家超星期二在行政会议前记者会上说，将在10月1日国庆日晚上举行国庆烟花汇演。这是香港五年以来，再次举行烟花汇演，到时也会有一连串的庆祝及和活动。

李家超说，财政司司长及副司长正积极筹备推动晚间活动的工作，听取不同意见、联络不同业界，所获得反应正面，有很多单位均表示会积极参与。

他也说，不少商场都将举办不同、多元化的活动，推出优惠，并延长营业时间，“搞旺、搞活”夜市，并提到有不同活动会在地区举行，希望在下星期公布推动夜间经济的细节。

在被问到有大学迎新营活动发生疑似非礼事件，教育局是否应该介入，李家超说，在大学发生性侵犯行为是不能容忍的，因为社会对大学生有期望，希望他们将来是贡献社会、发挥力量的栋樑，应该在行为上做好，如果有违法行为是让人难以接受的。

他指出，任何教育团体包括大学，应确保校园有优良环境，如有任何非法或侵犯他人的行为，学校应要与执法部门配合。如果违反法律应要处理，如果不犯法但违反校规，学校有责任维持纪律。

李家超在7月11日的行政会议举行前宣布，经过当日的会议后，按一贯做法，行政会议将休会，复会时间另行公布。行会秘书处星期一（4日）宣布，星期二（5日）复会。

休会期间，行会仍以不同的专题小组进行内部讨论，及与有关部门探讨问题。李家超在行会休会后，率领多名局长、30名工商界和专业介别人士出访印度尼西亚、新加坡和马来西亚，并展开他任内第二份施政报告的咨询工作。