中科院禁止院士公开发表与自身专业领域无关的学术意见

中国科学院推出新规定，禁止院士公开发表与自身专业领域无关的学术意见。

综合《中国青年报》和观察者网报道，中国科学院8月2日在官网公布了经中国科学院学部主席团审议通过、中国科学院党组批准实施的新版《中国科学院院士行为规范（试行）》（以下简称《规范》）。

报道称，旧版《中国科学院院士行为规范》于2014年9月由中国科学院学部主席团会议通过。与旧版的五章26条相比，新版内容增加到六章33条，部分章节名称和内容有所调整。新版具体分为总则、科研活动行为规范、社会活动行为规范、增选工作行为规范、禁止行为和附则共六章。其中，“禁止行为”为新增章节。

新版《规范》提到，要着力培育德才兼备的科研团队。科研活动行为规范部分第13条明确，需聚焦主责主业，发挥学术引领作用，在职院士要坚持在本人专业领域科研一线开展工作，用于科技创新和研发活动的时间一般不少于三分之二，深入基层和一线解决实际问题。

此外，新版《规范》在禁止行为部分第28条规定，院士禁止公开发表与自身专业领域无关的学术意见。禁止参加与本人职务职责和专业领域无关的咨询、评审、评价、评估、推荐等活动。禁止违背推荐、评审、鉴定和评奖等活动的公平和保密原则。