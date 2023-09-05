民调：港人对居住环境等三项目满意程度不及格

香港民意调查显示，香港市民对居住环境、改善贫富悬殊和土地房屋供应的满意程度都不及格。

据网媒“香港01”报道，香港建制派政党民建联委托香港民意调查中心在7月10日至19日以电话访问816名市民，为12个民生工作项目评分，满分为10分、5分为合格。

受访市民评分最满意的民生项目是交通，有6.37分，之后依次为社会福利5.83分、医疗服务5.81分、照顾长者5.5分、5教育.48分、保障劳工权益5.3分、动物权益5.24分、环境保护5.2分、协助青年发展和向上流动5.03分。

另外有三个项目不合格，但都比今年1月的调查有所回升，分别是居住环境4.99分，较1月调查升0.01分，改善贫富悬殊4.54分，升0.21分，土地房屋供应4.48分，升0.16分。

若以年龄划分，18至40岁的年轻受访者给出的评分普遍较低，尤其改善贫富悬殊只有3.94分，与他们较有关系的协助青年发展和向上流动，评分也位居倒数第四，反映年轻人对社会现况满意度较低。

针对三项不合格的项目，民建联认为，这些问题都是香港结构性问题，短时间内难以解决。民建联立法会议员颜汶羽说，香港贫富悬殊问题持续严峻，希望港府能继续优化“在职家庭津贴计划”，增添援助津贴，并调整法定最低工资计算方式，及进一步增加托儿所资源。

民建联立法会议员陈学锋也建议，港府应制定在五年内取缔劣质劏房、全面巡查楼龄50年以上的旧楼等政策，改善居住环境，并全面检讨市民重建策略和长远房屋策略，调高公营房屋建屋目标至4万5000所。