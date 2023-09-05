台民调：赖清德支持度下滑7% 恐受中间选民移动影响

台湾TVBS首次纳入鸿海集团创办人郭台铭的“四脚督”（四角战）民调星期一（9月4日）出炉，结果显示在郭台铭宣布参选后，赖清德、柯文哲和侯友宜的支持度都下滑，TVBS新闻部副经理樊启明当天在脸书上分析，民进党总统参选人赖清德的支持度较上次下滑7%，关键因素恐怕出在中间选民的移动。

樊启明说，星期一公布的总统参选人民调在8月28日至9月1日进行，结果显示，赖清德支持度30%、民众党总统参选人柯文哲23%、国民党总统参选人侯友宜19%、郭台铭14%、未定的13%。

樊启明指出，8月25日公布的“三脚督”民调，赖清德支持度37%、柯文哲28%、侯友宜22%。该民调在赖清德访美后进行，赖享有外交红利，且在泛蓝整合拖拖拉拉之际，西瓜效应容易影响中立选民支持赖的可能。

樊启明比较近两次TVBS民调，8月25日公布的TVBS民调，尚未纳入郭台铭，中间选民支持度分别为：赖30%、柯22%、侯22%，26%受访者未定。星期一公布的TVBS民调，纳入郭台铭进行调查，结果显示，中间选民对“四脚督”的支持度为：郭24%、柯21%、赖17%、侯11%，26%受访者未定。

樊启明认为，两次民调中，中间选民对参选人的支持度变化，是受到短时间大量新闻讯息涌出的媒体曝光效果影响，恐怕对政治忠诚度较低的中立选民产生引导作用。

樊启明指出，星期一公布的民调中，认为郭台铭参选没有违反诚信的受访者，多于认为郭参选违反诚信的受访者，数据如下：20%非常同意，13%还算同意，23%不太同意，16%非常不同意，28%没有意见。