高虹安访日之际 新竹市府突宣布副市长离职

民众党籍新竹市长高虹安出访日本之际，新竹市政府突然发布人事令，宣布仅任职八个月的副市长蔡丽清离职。有消息人士称，蔡丽清事先并不知情相关人事安排。

综合台湾《上报》《自由时报》报道，新竹市政府星期一（9月4日）公布一批人事案，其中蔡丽清将在9月11日后卸任副市长职务，同时文化局长钱康明也将离职，暂由现任副局长李欣耀代理。

至此，高虹安市政府上任八个月来，已有三位市府主管离职。

新竹市府没有公布蔡丽清卸任的原因，也没有公布谁将代理副市长职位。据悉，上述人事案公布前，蔡丽清并不知情，在新闻稿中“被请辞”也让她措手不及。媒体星期一问及离开市府的原因时，蔡丽清仅回应说，正值台风袭台，心中关注的只有把代理市政做好，至于是否回任检察官会再跟大家说明。

对此，部分地方人士透露，高虹安与蔡丽清不合已久，才会以“最羞辱人的方式要求对方请辞”；也有人推测，高虹安近期官司缠身，如果一审宣判有罪，市长一职将由副市长代理，这也令副市长职位成为民众党的政治筹码。

蔡丽清离职的消息传出后，随即就传出民众党总统参选人柯文哲的妹妹、新竹台大医院眼科医师柯美兰将接任新竹副市长。不过，柯美兰随即通过民众党新竹党部澄清称，“子虚乌有，凭空捏造”，她没有意愿接任新竹市府内的任何职位。

报道称，蔡丽清是检察官出身，高虹安当初委任蔡丽清担任副市长，是希望通过蔡丽清在司法方面的专业，为新竹市府导入不同的思维和创新。