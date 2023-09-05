四川金阳洪灾致四死48失联 至少五交建高管被查

在四川金阳县8月21日突发洪灾致四人死亡48人失联之后，截至星期一（9月4日）至少五名四川省交通建设领域高管被查。

据澎湃新闻报道，四川省纪委监委星期一连续发布多则官员被查消息。

中共四川路桥建设集团股份有限公司党委书记、董事长熊国斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，熊国斌生于1964年9月，四川仁寿人。2011年3月至2022年3月，熊国斌历任四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，四川路桥建设集团股份有限公司党委副书记、党委书记、董事长。

蜀道投资集团有限责任公司安全环保与应急管理部部长宋俊杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，宋俊杰生于1979年11月，四川遂宁人。宋俊杰曾任蜀道投资集团有限责任公司安全环保与应急管理部副部长，2021年12月至2023年6月任四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理、蜀道投资集团有限责任公司安全环保与应急管理部部长。

四川沿江攀宁高速公路有限公司党委书记、董事长刘文涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，刘文生于1974年12月，四川遂宁人。2017年10月至2020年12月，刘文历任四川沿江攀宁高速公路有限公司党委副书记、董事长、党委书记、董事长；2021年10月至今，兼任四川沿江金宁高速公路有限公司董事长。

四川省委9月1日决定，蜀道集团党委书记、董事长唐勇停职检查，配合调查。同时成立省政府进驻蜀道集团工作组，开展相关督导工作。

四川路桥星期天（9月3日）公告，公司于当天从公司副董事长、总经理陈良春及副总经理张建明的家属获悉，陈良春、张建明在凉山州金阳县“8.21”山洪灾害中，因涉嫌“不报、谎报安全事故罪”已被公安机关依法采取强制措施。

四川省政府8月30日在凉山州金阳县召开“8.21”山洪灾害重大人员失联调查处置新闻发布会，通报截至当时，这次洪灾共造成四人遇难，48人失联。施工企业有五人因涉嫌谎报安全事故被刑事拘留。中国国家主席习近平作出指示，要求全面开展调查，严肃处理相关责任人。