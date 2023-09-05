王毅与意副总理兼外长会谈：争取双边关系走在中欧关系前列

中共政治局委员、中国外交部长王毅与意大利副总理兼外长塔亚尼会谈时强调，要坚持中意关系的战略性，争取双边关系走在中欧关系前列。

据中国外交部官网星期一（9月4日）发布的新闻稿，王毅在北京同意大利副总理兼外长塔亚尼举行会谈。

王毅说，中意都是文明古国，共同开辟了东西方交流先河，为人类文明进步作出了卓越贡献。中意都是世界主要经济体，双方合作优势互补，实现互利共赢。中意还是全面战略伙伴，两国关系超越双边范畴，为中欧关系发展和世界和平稳定作出积极贡献。

他指出，面对地缘政治等挑战和干扰，中意应坚持互尊互信、开放合作、平等对话的正确相处之道，并强调要坚持中意关系的战略性，争取双边关系走在中欧关系前列。

王毅也说，要坚持中意合作的开放性，推动中国高质量发展同意大利经济增长互促共进，坚持中意关系的文明性，以文明互鉴抵制文明冲突，弘扬全人类共同价值。

他表明，中方愿同意方落实好两国领导人重要共识，加强高层交往，夯实双边关系政治基础，拓展高水平务实合作，丰富人文交流，推动中意关系持续健康稳定向前发展。

王毅和塔亚尼也共同出席中意政府委员会第十一次联席会议。王毅在总结发言中高度评价中意各领域合作成果。

王毅说，近年来，在双方共同努力下，中意关系保持高水平发展，走在中欧关系前列。两国领导人保持密切交往，为双边关系把舵定向，夯实互信根基。

他指出，中意文化和旅游年精彩纷呈，古罗马文明展吸引超过30万中国民众，两国相互支持办好北京和米兰冬奥会，共建“一带一路”合作硕果累累。过去五年，中意贸易额从500亿美元（约678亿新元）增长至近800亿美元，意大利对华出口增长约30%。

他还说，依托上海进博会、海南消博会等平台，各类意大利优质商品走进中国千家万户。中意合作的首艘中国国产大型邮轮顺利起航，意企业参与CR929大飞机项目进展顺利，双方形成两轮第三方市场重点合作项目清单。

王毅强调，面对新形势新机遇，中方愿同意方坚持开放共赢，聚焦务实合作，促进包容互鉴，推动中意全面战略伙伴关系实现更大发展。

此外，中国商务部长王文涛星期一也在北京与塔亚尼会面，双方就深化中意经贸合作等议题进行了高效务实交流。

王文涛说，中国正在全面推进中国式现代化，实施高水平对外开放，将为包括意大利在内的各国企业提供新的发展机遇。

他说，中意两国在贸易和投资领域发展潜力巨大，中方欢迎意大利企业扩大对华贸易和投资，通过进博会、消博会等展会平台推介意优质产品和服务。中方将进一步发挥重点外资项目工作专班等机制作用，为包括意企在内的外资企业提供更好服务，营造良好营商环境。