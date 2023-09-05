彭博：中国经济复苏失去动力 或永远无法超越美国

彭博经济预测，随着中国经济复苏失去动力、增长疲软，中国很可能永远不会超越美国，成为世界第一大经济体。

据彭博社报道，彭博经济学家星期二（9月5日）在一份研究报告中写道：“中国正以比我们预期更快的速度转向更慢的增长道路。”他们认为，中国疫情后的经济反弹已失去动力，房地产市场日益低迷、外界对中国政府管理经济的信心逐渐转弱。

他们认为：“（对于中国经济的）信心低迷可能变得根深蒂固，从而对增长潜力造成长久拖累。”

受到冠病疫情管控措施和房地产危机的拖累，中国去年全年经济增长率为3%，是数十年来最慢的增速之一。中国解除严格的疫情管控措施后，少子化、出口下滑、需求疲弱、房地产市场进一步衰退等问题，让中国经济复苏失去动力。

相比之下，美国的经济状况似乎好于许多经济学家的预期。强劲的就业市场、消费者支出和持续放缓的通胀，增强了外界对美国当前有能力躲过经济衰退的信心。

彭博经济学家预计，2030年中国的经济增速将放缓至3.5%，到了2050年进一步跌至近1%，低于此前预测的4.3%和1.6%；美国方面，经济学家预计，美国2022年至2023年的经济潜在增长率为1.7%，而更长期的预测显示，美国经济增长率在2050年将逐渐降至1.5%。

彭博此前预测，中国的国内生产总值（GDP）要到本世纪40年代中期才会超越美国。即便超越了美国，领先的差距也会很小。

报道称，上述预测公开之际，世界其他国家也正重新考虑如何与中国合作，即便中国没有陷入衰弱，也很可能已接近实力顶峰。以美国为首的七国集团近期越来越关注中国深层次的结构性问题，他们看到了有利于西方国家与这个地缘政治对手竞争的机会，同时也在关注中国经济放缓给他们带来的连锁反应。