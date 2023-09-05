郭台铭连署在即 公开副手四条件

鸿海集团创办人郭台铭连署参选在即，公开副手的四个条件。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道，郭台铭上月底宣布参加明年台湾总统选举后，星期一（9月4日）预告即将展开独立参选连署。

郭台铭星期二（5日）上午到台北市东门市场与摊商互动时接受采访。他说，他的副手具备四个条件，并将在最短时间内公布这一人选。

谈到副手人选的特质，郭台铭指出，第一是能力要比他强；第二肯定是位女性；第三是要能与他互补，对他将来在施政各种议题上能给予协助；最后一则是希望尽量减少政治色彩，因为老百姓已经厌倦了政治人物。

在郭台铭宣布参选前，台湾《镜周刊》引述挺郭的彰化县议长谢典林信任的政治顾问刘坤鳢报道称，前高雄市长妻子李佳芬是合适的副手人选。

李佳芬接受《联合报》访问时说，自己完全不知情、也没听说过这件事，“应该是选举前太无聊了，找个对象开玩笑吧，今天又不是愚人节，这样的讯息只能说纯粹博君一笑”。

郭台铭宣布参选后，无党籍立委高金素梅被点名为郭台铭的副手人选。对此，高金素梅数次对外否认，强调正在争取立委连任。

郭台铭前几天透露，副手三条件为“高知名度、热心慈善公益、女性”，而热心公益的台湾第一名模林志玲成为郭台铭的征询对象。不过，林志玲透过经纪人回应称“姐姐对政治不甚了解，只希望大家健康社会平和世界和平天天快乐”。