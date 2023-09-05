中国两部门：2024年实现5G手机出货量占比超过85%

中国两个部门联合发文，提出要在2024年实现中国手机市场5G手机出货量占比超过85%，并鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求。

据“工信微报”微信公众号星期二（9月5日）消息，中国工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出包括虚拟现实、视听产业、先进计算以及智能光伏等六大增长点。

《方案》提出，要引导社会资本加大对电子信息制造业投入，支持符合条件的企业用好在境内外上市融资、发行各类债券等融资工具。

《方案》提及具体目标，提出2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元（人民币，约4.55万亿新元）。

在细分领域，《方案》提到，到了2024年中国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦。

其中5G手机出货量的目标引起市场关注。根据中国通信院披露的数据显示，2022年全年，中国国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中5G手机出货量2.14亿部，占同期手机出货量的78.8%。

而从今年上半年来看，5G手机出货占比仍低于80%。今年前六个月，中国5G手机出货量1.02亿部，同比下降6.4%，占同期手机出货量的78.9%。中国《证券时报》称，在业内看来，5G手机将会出现较大增长空间。

中国智能手机巨头华为开发的Mate60 Pro在8月29日低调开售，引发市场关注。诸多数码博主进行拆机评测，称手机速度已经符合了5G标准、突破了美国对华为的芯片封锁，彭博社也引述专业机构拆解报告佐证这一评测。

另外，《方案》还提出要培育壮大包括虚拟现实、视听产业、先进计算等六大新增长点，其中提到要推动先进计算产业发展和行业应用，鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求等。