迎新营风化案 港教大设专责小组检视运作机制

继香港大学之后，香港教育大学迎新营也传出有风化案的丑闻。教大学生事务长许景辉星期二（9月5日）向全校师生致函，称将成立专责小组，全面检视迎新营的流程、指引及运作机制。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港教育大学于9月初被爆出有风化案，有事主朋友在网上撰文，指其朋友为7月一个迎新营“组妈”（迎新的学组），在活动地点被一名男组员强吻和强奸，事后已报警。另一起则由当事人在网上公开，指自己被同组组员冲入浴室拉开浴帘窥看。

据了解，两起事件均涉及教大一名28岁严姓男学生。女事主为一名23岁及一名18岁教大女学生，受害人均已报警，两人均为施害者的迎新营组员。

教大学生事务长许景辉致函全校师生，表示对事件感到十分痛心和不安，强调校方高度重视此事，已启动紧急应变机制，并与受影响学生保持联络，提供适切照顾及辅导支援。

教大校方也表示，为确保未来的迎新活动有序，校方将成立专责小组，全面检视迎新营的流程、指引及运作机制。

教大也强调校方正全力配合警方调查，绝不容许任何违法及违反校规的行为。若指控属实，校方将按既定程序启动惩处机制，绝不姑息。

香港大学护理系迎新营在网上传出有学生吸食大麻及性骚扰等丑闻。警方8月30日拘捕了一名在迎新活动中涉嫌非礼的20岁男子。他涉嫌早前在大学迎新活动中非礼一名18岁女子，目前被扣留调查。