侯友宜：若当选综合所得税率低于20%的65岁以上长者健保费全免

国民党总统参选人侯友宜星期二（9月5日）宣布，若当选台湾总统，将全额补助全台县市近一年所得税率低于20%的65岁以上长者健保费。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道，台湾老人健保补助“一台多制”，有的县市65岁以上全埋单，有的看综合所得税率，有的只帮中低收入户付清。国民党总统参选人侯友宜星期二宣布，若当选总统，除了综合所得税率20%以上的，全部65岁以上老人健保全免。

至于财源部分，侯友宜说，预估要增加160亿新台币（约6.8亿新元）财政开支，如他之前所说，健康医疗支出要达到生产总值（GDP）8%，就足以面对长辈身体健康照顾。他喊出，”民进党要跟进也不反对，现在就可以做”，但也要提醒民进党，要说明来源出处，免得跟论文一样说是抄袭。

侯友宜星期二启动“侯友宜来改变—检讨老人健保”政策，下午到崇实区民活动中心说明相关政策，现场有百余名长者。侯友宜宣布，老人健保排富全额补助，65岁以上长者及55至64岁原住民、约400万人将受惠。

侯友宜说，每个人都会老，除了维持健康，医疗照护上也有照顾责任。这段时间他常到中南部去，前几天云林县长张丽善、彰化县长王惠美、嘉义市长黄敏惠、南投县长许淑华都向他提起此事，因为城乡差异问题，老人健保制度在台湾是“一个台湾、两种制度”。

侯友宜说，这对高龄者来说很不公平，六都和基隆市都对老人健保补助；中南部县市都没有健保补助，因为中央只提供70岁、中低收入，才能有健保补助。

不过，他认为，台湾不能遗忘每一个人，因此今天（星期二）借机提出“老人健保侯友宜来改变”，除了综合所得税20%以上，全部65岁以上老人健保免费，一个都不能少。