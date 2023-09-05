中缅警方合力粉碎缅北11个电诈窝点逮捕269人

中国和缅甸警方合力粉碎缅北11个电信网络诈骗窝点，逮捕269人。

据央视新闻客户端报道，在中国公安部和云南省公安厅的组织部署下，西双版纳公安机关星期天（9月3日）依托边境警务执法合作机制，与缅甸相关地方执法部门开展联合打击行动，一举打掉盘踞在缅北11个电信网络诈骗窝点，抓获269名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

其被捕269人中，中国籍186人、缅甸籍66人、越南籍15人、马来西亚籍两人，幕后“金主”、组织头目和骨干21人，网上在逃人员13人，包括一名潜逃19年的命案在逃人员。警方在现场查获电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前，中国籍犯罪嫌疑人已移交中方，公安机关将彻查其违法犯罪事实，依法予以严惩。

今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动。近期，中国公安机关侦查梳理出一批缅北涉中国的违法犯罪线索，相关诈骗窝点主要涉及冒充领导熟人、虚假投资理财、冒充电商物流客服等诈骗犯罪，关联全国电信网络诈骗案件1100余起，涉案金额1.2亿元人民币（约2237万新元）。

中国公安部有关负责人表示，当前电信网络诈骗犯罪特别是缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，公安机关将进一步加大打击力度，坚决维护人民群众生命财产安全。

针对群众报警反映其亲属被困境外情况，中国公安机关将在充分调查基础上，加大对外交涉和解救力度，最大限度保护其人身安全和合法权益。特别是部分被困人员在境外遭受非法拘禁等情况，公安机关将加强警务执法合作，敦促有关国家和地区执法部门加大工作力度，严惩犯罪分子。

对于出境从事电信网络诈骗活动的人员，中国公安机关将依法查清其出境过程和境外活动情况，如构成偷越国（边）境、诈骗等违法犯罪的，将追究法律责任。

中国公安机关正告电信网络诈骗犯罪分子特别是潜藏在境外的相关人员，要悬崖勒马，立即停止电信网络诈骗及关联犯罪活动，尽快回国自首，争取宽大处理，并呼吁广大群众提高安全防范和法律意识，不要受“高薪招聘”诱惑赴境外从事诈骗活动，否则将面临法律严厉制裁。