前台南市议长郭信良涉收贿勒索 检方起诉涉案八人

无党籍前台南市议长郭信良因犯市地重划弊案，涉嫌收贿及勒索1300万元（新台币，下同，约55万新元），被检方起诉。

综合台湾《上报》和中央社报道，台南地检署发言人蔡宗圣星期二（9月5日）召开记者会指出，郭信良、台南市安南区佃西里长高进见共谋佃西重划案，向廖姓业者强索贿赂。廖姓业者因害怕郭信良凭借议长身份介入，并考虑到日后办理相关程序中可得到郭信良的协助，因此同意支付贿款1300万元。

事后，高进见因害怕犯行曝光，于今年5月11日与郭信良一同前往台北某律师事务所咨商，并委托不知情的郭信良服务处黄姓女助理制作内容为高进见与黄等人合资购买抵费地不成，最后以1300万元和解的假契约，以此掩饰收贿流向。

高进见并指示黄等四人于今年7月6日在侦查中作伪证。检察官认定高进见涉犯教唆伪证罪嫌；被告黄等四人涉犯伪证罪嫌，提起公诉。

另外，高进见委任的郭姓律师明知高遭羁押禁见，今年7月在法院阅卷时，以手机翻拍重要情节侦讯笔录，并截图照片传送给高进见的黄姓妻子。检察官认定郭姓律师涉嫌犯非公务员泄露秘密消息罪嫌，提起公诉，律师惩戒部分另依法移付律师惩戒委员会处理。

南检认定郭信良、高进见涉犯贪污治罪条例，却矢口否认犯行，犯后态度不佳；郭姓律师泄露侦查秘密内容，严重违反职业伦理，阻碍犯罪侦查，犯后态度不佳。检方建请法院对郭信良、黄进见从重量刑并宣告褫夺公权，也对郭姓律师从重量刑。

南检同时对四名涉嫌犯伪证人依伪证罪嫌起诉，廖姓业者则以非公务员对于公务员关于不违背职务的行为交付贿赂罪嫌起诉。