中国今年夏季平均气温达历史同期第二高

中国今年夏季平均气温较常年同期偏高0.8摄氏度，达历史同期第二高。

据中新社报道，中国气象局星期二（9月5日）公布中国今年夏季（6月至8月）天气气候特点。中国国家气候中心副主任贾小龙星期二在中国气象局9月新闻发布会上说，中国今年夏季气候总体雨少温高。全国平均气温22.0摄氏度，较常年同期偏高0.8摄氏度，为1961年以来历史同期第二高，仅低于2022年同期（22.3摄氏度）。其中北京、河北、海南、新疆气温均为历史同期最高，天津、山东为第二高，山西、宁夏、广东、云南为第三高。

贾小龙说，今年夏季全球气温整体偏高，6月至8月全球陆地平均气温15.2摄氏度，较历史同期气候平均（14.7摄氏度）偏高0.6摄氏度，为1961年以来气温第三高的夏季。欧洲西部、中亚到中国西北大部、加拿大和美国北部气温普遍偏高1至2摄氏度，尤其是加拿大北部偏高2至4摄氏度，局部偏高4摄氏度以上。

谈及今年中国气温偏高的原因，贾小龙说，可能受到人类活动和自然变率的共同作用，其中人类活动导致的全球变暖背景可能起到较大贡献。此外，6月份在贝加尔湖附近出现阻塞高压，导致中国北方地区出现异常高温，7至8月贝加尔湖及邻近地区高度场偏强，西太平洋副热带高压总体偏强，南亚高压偏强，造成中国大部地区气温持续偏高。

今年夏季以来，赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态。对于厄尔尼诺事件与全球温度攀升的关联，贾小龙说，预计秋季将形成一次中等以上强度的厄尔尼诺事件，厄尔尼诺发生后通过海气相互作用，影响到热带和热带外环流，对全球和中国气候产生一定的影响。