中国央行：收单机构仍有监管不到位问题 扰乱市场秩序

中国央行说，个别收单机构执行监管制度不严、收单业务风险防控质效不足，监管不到位的问题仍然存在，扰乱收单市场正常秩序。

据中国央行网站星期二（9月5日）消息，中国央行近日召开加强支付受理终端及相关业务管理工作会。中国人民银行党委委员、副行长张青松出席会议并讲话。

会议称，中国央行高度重视收单市场管理和发展，对标制度要求，持续推动受理终端改造、商户信息核实、交易报文完善、交易监测优化等工作，收单市场规范治理取得阶段性成效，有效保障商户交易真实性，促进支付服务市场健康发展。

但会议坦言，个别收单机构执行监管制度不严、收单业务风险防控质效不足、行业各方职责落实不到位等问题仍然存在，扰乱收单市场正常秩序。

会议要求各单位全面推进支付行业规范运行和高质量发展，深刻理解规范收单业务是市场各方提高综合竞争力的重要基础，是行业主体必须坚守的底线；坚持问题导向，从落实监管要求和防范风险的角度出发，推动收单业务归本位、清风险、稳发展；按照管理力度不减、服务质量不降原则，精细化落实规范要求，统筹好控风险与优服务的关系，确保支付服务的安全性、连续性和稳定性。

银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。收单银行会从商户那边得到交易单据和交易数据，扣除按费率计算出的费用后打款给商户，并从中扣取一定比例的手续费。