8月中国电商物流指数继续保持稳步增长态势

8月中国电商物流指数为111.1点，比上月小幅提高0.2个点，连续八个月回升，保持较强供给韧性。

据中新社报道，中国物流与采购联合会星期二（9月5日）发布以上数据。

分项指数中，8月份，电商物流总业务量指数为121.4点，比上月回落0.4个点。其中，中部、西部地区总业务量指数止跌回升。

8月份，履约率指数环比上涨0.2个点，突破101点，连续8个月回升，电商物流企业供给能力继续保持上升；满意率指数为101.3点，较上月提高0.1个点，连续3个月上升，保持在100点以上运行。同期，实载率指数较上月大幅提高0.7个点，达到116.1点。今年以来，从业岗位需求保持平稳增长，人员指数升至111点以上。

中国物流与采购联合会的分析称，8月份，供给端各项指数表现良好，满意率指数、履约率指数和人员指数连续回升，实载率指数、库存周转指数实现止跌回升，其中，人员指数为2019年以来高位。成本指数本月上升0.4个点，达到124.8点，企业运营成本压力增大。需求端恢复态势有所趋缓，在局部地区极端天气冲击下，电商物流总业务量指数和农村电商业务量指数小幅回落，但仍然保持20%以上高速增长，其中暑期旅游、探亲、餐饮、住宿和开学季到来等带动快消品和生鲜食品等品类电商物流需求快速增长。

分析认为，总体来看，电商物流需求小幅下降，同时保持较强供给韧性，服务质量较好、物流时效平稳，多项指标为历史高位，8月份中国电商物流总指数较上月提高0.2个点，连续8个月回升。随着促消费、稳就业、惠民生等领域相关政策的出台，中国电商物流指数将继续保持稳步增长态势。