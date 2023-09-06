李强：中国和印尼是隔海相望的好邻邦

中国总理李强在印度尼西亚一个工商界晚餐会致辞时说，中国和印尼是隔海相望的好邻邦、好兄弟、好伙伴，并表示希望两国企业加强高水平创新合作，助力两国发展。

印尼是李强担任中国总理以来，首次访问的亚洲国家。

据中新社报道，李强星期二（9月5日）在印尼首都雅加达出席中国—印度尼西亚工商界晚餐会并致辞。印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特和约200名两国工商界代表出席。中国国务院秘书长吴政隆也出席该活动。

李强说，自己将印尼作为访问首站，是为发展而来、为友谊而来、为和平而来、为合作而来。中国和印尼是隔海相望的好邻邦、好兄弟、好伙伴，两国友好关系历久弥新。两国互为重要贸易伙伴，投资合作跨越式发展，产业链供应链深度交融，实现相互成就。两国合作超越双边范畴，对区域稳定繁荣具有示范引领意义。

李强指出，越是风云变幻越应该把握大势、把握主流，他在场呼吁企业家要坚定合作信心，在深化合作中谋求发展，在顺势而为中赢得未来。

李强强调，中国愿与印尼一道，拓展绿色能源、数字经济、生物医药、人工智能等领域合作，推动两国合作进一步扩面增效。希望两国企业加强高水平创新合作，助力两国发展。

李强也说，中国将稳步扩大制度型开放，进一步放宽现代服务业等领域市场准入，加大知识产权保护力度，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。希望印尼继续保持市场开放，为中国企业提供公平公正的营商环境。

亚细安峰会等系列会议本周在雅加达登场，除了李强，日本首相岸田文雄、美国副总统哈里斯，以及印度总理莫迪等领导人也会赴会。