保障性住房投资上升 淡水河谷看好中国地产业前景

全球第二大铁矿石生产商淡水河谷称，虽然存在不确定性，但仍看好中国房地产行业前景；并称随着中国保障性住房投资上升，前景更加令人鼓舞。

据彭博社星期三（9月6日）报道，淡水河谷铁矿石业务执行副总裁斯皮内利（Marcello Spinelli）在公司官网上发布投资者简报称，尽管公司的最大客户面临挑战，但淡水河谷认为有理由看好钢铁需求前景。

报道称，虽然中国房地产市场陷入困境，但过去几个月铁矿石价格意外展现韧性。新加坡铁矿石期货星期二（9月5日）触及4月以来的最高水平。中国接连发布的房地产支持政策，碧桂园避免违约也鼓舞了投资者。

淡水河谷在简报中也提到，随着中国保障性住房投资上升，前景更加令人鼓舞。斯皮内利指出，中国钢厂产能利用率较高，铁矿石和钢材库存较低。淡水河谷预计，2024年中国以外地区的钢铁产量将回升。

简报还说，从长远来看，中国继续推进城市化、包括东南亚在内的其他新兴市场的产量增长，以及发达地区的绿色钢铁激励和新能源基建投资，这些都将支撑需求。预计到2030年，东南亚钢铁产能将增长一倍。

彭博社指出，大型矿商的业绩与中国大宗商品的需求有着内在联系，而铁矿石尤其容易受到房地产行业变化的影响。

全球最大的综合矿业公司必和必拓集团（BHP Group）首席执行官亨利（Mike Henry）上个月表示，中国的前景“不确定”。该公司在年报中重申，当前时期铁矿石的表现将取决于中国刺激政策的实施效果如何，尤其是房地产行业的情况。