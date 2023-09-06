中国拟修法禁“伤害民族感情服饰” 网民质疑如何定义

中国官方公布治安管理处罚法修订草案，其中一条明确，在公共场所穿着伤害民族感情的服饰，可拘留并处以罚款。但草案并未对伤害民族感情的服饰做出定义，引起部分网民质疑。

中国人大网显示，《治安管理处罚法（修订草案）》已经过人大常委会审议，目前正向公众征求意见，9月30日截止。

草案作出多处修改，增列了数种违反治安管理应予处罚的行为，包括考试作弊、组织领导传销、从事有损英雄烈士保护、以抢夺方向盘等方式妨碍公共交通工具驾驶、升放携带明火的孔明灯、高空抛物、无人机在未获许可情况下飞行等。

其中第34条对涉及侮辱英雄烈士和伤害中华民族精神的六种行为订出罚则，包括“在公共场所或者强制他人在公共场所穿着、佩戴有损民族精神、伤害民族感情的服饰、标志”，以及“制作、传播、宣扬、散布有损民族精神、伤害民族感情的物品或者言论”等，都要受罚。

有上述行为者，可处五日以上10日以下拘留，或者1000元（人民币，下同，186新元）以上3000元以下罚款；情节较重的，可处10日以上15日以下拘留，并处5000元以下罚款。

不过，修订草案并未对何谓“有损民族精神、伤害民族感情的服饰、标志”做出具体定义。

江苏省扬州市一名中国女子去年8月穿和服拍照，后被警方以涉嫌寻衅滋事为由带走，质疑其穿和服的打扮是“煽动民族仇恨”。事件当时在网络引起诸多争议。

另外，海南一名女子今年3月因穿仿制日本军服在夜市打闹，被警方行政拘留五天；南京曾因举办动画的夏日祭典活动被攻击，最后只能取消活动。

上述草案引起一些中国网民质疑，“什么是中华民族的精神和感情，一个管理治安的警察叔叔能说了算吗？”，“穿西装打领带算不算？马克思主义也是西方来的，算伤害民族感情吗？”，“网络算是公共场所吗？”等。