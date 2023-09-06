中国称经济基本面没有改变 但复苏会起起伏伏

中国驻华盛顿大使馆不认同外界将中国经济放缓，解读为该国面临更深层次问题的迹象，并在承认疫情后复苏有其崎岖不易的同时，也强调对中国增长轨迹抱持乐观态度。

彭博社报道，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇星期二（9月5日）在网上简报会上对记者说，后疫情时代的经济复苏有时候会起起伏伏，“但维持中国长期财富的基本面将保持良好、保持不变”。

在他发表上述言论之际，外界越来越担心中国18万亿美元（约24.5万亿新元）的经济正以不健康的步伐减速，而未在三年防疫限制结束后出现预期的复苏。

刘鹏宇还指出，许多主要经济体，尤其是美国和欧盟收紧货币政策，旨在减缓通货膨胀，但有可能导致各国陷入衰退。

刘鹏宇说：“全球经济复苏脆弱，主要发达经济体采取紧缩政策，造成了溢出效应。”他补充说，全球市场仍然不稳定、不可预测。

根据彭博社，一连串中国经济数据令人失望，促使部分分析师预测，中国将无法实现今年5%左右的增长目标。中国增长路径转趋放慢，意味着从长远来看，中国将难以超越美国成为世界头号经济体。

北京已采取一些渐进式措施来重振经济增长，但中国庞大的房地产行业以及从水泥到钢铁等相关行业仍持续低迷。在经济放缓的情况下，中国政府迄今为止未出台大规模刺激计划，以免加深国家负债。

刘鹏宇还说，中国上半年国内生产总值（GDP）增长5.5%，称中国一直在与逆风作斗争，经济增长仍然快于许多主要发达经济体。