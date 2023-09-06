蒋万安：邀龚正明年到台北出席双城论坛获正面回应

台北市长蒋万安说，他在今年的双城论坛晚宴时，邀请上海市长龚正明年到台北出席双城论坛，获得正面回应。

据联合新闻网报道，蒋万安星期三（9月6日）接受媒体人黄𬀩瀚专访时提到，明年双城论坛将在台北市举办，他在晚宴时，当面邀请龚正到台北，很希望龚正可以到台北看看市政建设。

蒋万安说，过去除郝龙斌任台北市长时，时任上海市长韩正曾到台北过一次，其他时候，上海方面都是派副市长来参加。对于他的邀请，龚正也正面回应，称届时如果有机会，会亲自来，不过还要看时间、市政行程各方面安排。

蒋万安说，两岸关系非常复杂，希望借由双城论坛，维持沟通及合作，两岸关系越紧张，越需要沟通。对渴望安定繁荣的台湾民众来说，维持两个城市的交流，是大家期待的事情。

蒋万安提到他在论坛上引用的唐诗，他认为两岸关系当然不应该“过尽千帆皆不是”，但也不是“轻舟已过万重山”，应该很务实地面对，不要错过任何可以交流对话的机会，同时也不应该一厢情愿认为没有任何问题，应该正视现实，克服解决诸多困难挑战。

连续14年举办的双城论坛，过去三年因疫情关系采用线上方式举行，今年8月30日恢复实体会议，在上海国际会议中心举行。蒋万安首次以台北市长身份参加，这也是蒋家第四代首次以台湾民选官员身份访问大陆。