官媒谈“中国芯”：说轻舟已过万重山或为时尚早

中国《经济日报》刊登评论文章称，中国通讯巨头华为推出的新手机Mate60 Pro热卖，反映外界对“中国芯”的期待，但是“说轻舟已过万重山，或许还为时尚早”。

《经济日报》星期三（9月6日）刊登题为《自主创新托起“中国芯”》的评论文章。文章称，从华为Mate60 Pro突然预售到线下门店排起长队，连日来，社会各界对这款中国国产手机的关注热度不减，其背后是对“中国芯”的期待，是对突破封锁的迫切，也是对科技自立自强的信心。

文章指出，尽管华为目前对Mate60 Pro的技术细节保持缄默，其采用的芯片有许多未知数，但综合各方消息来看，可以肯定的是，“中国芯”正披荆斩棘、大步前进。

文章写道：“历史和现实告诉我们，自主创新没有捷径可走，核心技术受制于人，随时都可能面临被‘卡脖子’。芯片产业是典型的技术密集、资本密集型产业，具有技术含量高、资金投入大、投资周期长等特征，也是自主创新最为艰难的领域。但是，先进芯片是当今重要技术的基础，是推动人工智能等先进技术发展的驱动力，也是大国博弈的核心竞争力。这样的关键核心技术要不来、买不来、讨不来，唯有依靠自主创新。”

文章还列出中国在芯片发展方面有两大优势，分别是超大市场的需求推动，以及快速汇聚资源和人才的能力。

文章最后称，说轻舟已过万重山，或许还为时尚早。遭遇打压时不能气馁，取得成绩时也不能自满。“信息技术进步一日千里，芯片行业更是日新月异。我们还需付出更多努力，以技术创新为根本，持续投入研发，加快技术攻关，掌握更多核心技术和专利，提高产业自主创新能力和竞争力。”

中国舆论最近一个星期对国产芯片突破美国技术封锁的可能性感到乐观，因为华为8月底新开售的手机被国际机构证实使用了中芯国际制造的七纳米制程芯片，显示中国国产芯片取得突破。