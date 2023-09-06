商黎光被查 山西省委：坚决拥护中共中央决定

在中共山西省委副书记商黎光被查后，山西省委常委会召开会议，强调坚决拥护中共中央决定，并称商黎光作为中共高级干部涉嫌严重违纪违法，性质恶劣、影响极坏。

根据微信公号“山西新闻联播”，山西省委常委会星期二（9月5日）召开会议，通报商黎光涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。省委书记蓝佛安主持会议。

会议指出，商黎光被查，充分体现了中共中央始终保持解决大党独有难题的清醒和坚定，充分体现了中共对腐败问题零容忍、将自我革命进行到底的顽强意志。省委坚决拥护中共中央决定，坚决拥护中央纪委国家监委决定。

会议称，山西省广大中共党员干部要切实把思想和行动统一到党中央决定上来，始终在思想上政治上行动上同以中共总书记习近平为核心的党中央保持高度一致，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

会议强调，商黎光作为中共高级干部涉嫌严重违纪违法，性质恶劣、影响极坏，辜负了中共中央和全省人民的信任，损害了中共形象和山西事业。“这警示我们，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。越是在转型发展提质提速的关键时期，越是改革发展稳定任务艰巨繁重，越需要全面从严治党引领保障”。

会议还提到，山西省广大中共党员干部特别是领导干部，要以商黎光严重违纪违法为反面教材，从中深刻汲取教训，切实做到镜鉴常照、警钟长鸣。要更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把对中共绝对忠诚落实到贯彻中共中央决策部署的实际行动上。

中央纪委国家监委网站星期二（9月5日）上午通报商黎光因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开信息显示，今年60岁的商黎光于1981年9月参加工作，中央党校研究生院在职研究生班法学专业毕业，中央党校在职研究生学历，新加坡南洋理工大学高级管理人员工商管理硕士学位。

商黎光曾在河北工作多年，早期曾在河北省邢台地区纪委工作，曾任邢台地区纪委研究室副主任（正科级）。1990年，商黎光调至河北省纪委，后历任河北省纪委办公厅秘书处副处长、正处级纪检监察员、宣传教育室副主任、主任等职。

商黎光在2003年任河北省纪委常委，后同时担任河北省纪委秘书长，2006年任河北省纪委副书记，2010年任河北省纪委常务副书记。

商黎光在2013年任秦皇岛市市长，2014年调任沧州市委书记，2016年11月任河北省委常委、秘书长。

2017年6月，商黎光跨省履新山西省委常委、政法委书记。由冀入晋四年后，商黎光在2021年10月升任山西省委副书记。