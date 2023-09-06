港资深大律师预计同婚替代框架将引较大争议

对于香港终审法院要求政府制定框架使同性伴侣基本社会需求合法化，资深大律师汤家骅预计，同性婚姻的替代框架将引起法律争议。

据明报报道，汤家骅星期三（9月6日）在商台节目《在晴朗的一天出发》上说，不同地区可因应自身社会环境、文化历史等因素，对《国际人权公约》有不同的演绎，预计香港社会对承认同性伴侣的替代框架将出现比较大的争议。

汤家骅举例说，香港房屋资源匮乏，制订有关框架时或需讨论同性伴侣以结婚人士身份轮候公屋的资格问题。他指出，即使政府推出框架，如果有人认为权利仍然不足，也会触发新一轮司法复核。

香港婚姻平权协会活动经理梁苡珊在同一节目上说，法院要求政府设立替代框架，对同志社区而言是向前的“好大一步”，是香港历史上重要的里程碑。

梁苡珊相信，待替代框架推出后，同性伴侣可共同报税及作医疗指示等，她认为，替代框架重点在于同性伴侣在香港民事结合的条件，如年龄门槛、离异时的财产分配等，强调框架应保障同性伴侣“生老病死”的义务和保障。

香港终审法院星期二（9月5日）审理前民阵召集人岑子杰就港府拒绝承认海外同性婚姻注册提出的上诉案，法院裁决，支持包括民事结合在内的同性伴侣关系，并要求香港政府制定框架使同性伴侣基本社会需求合法化，但未承认同性婚姻及海外同性婚姻合法。