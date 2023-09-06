报告：小红书等“新一线厂”崛起 比大厂支付更高薪酬

中国招聘平台脉脉高聘星期一（9月4日）发布《2023泛互联网行业人才流动报告》指出，大厂招聘规模收缩，以小红书、米哈游为代表“新一线厂”异军突起，因业务发展势头强劲，招聘需求显著增长，并愿意为人才支付更高的薪酬回报，五万元（人民币，下同，约9314新元）以上的月薪岗位占比位列互联网企业前三。

上述《报告》显示，今年上半年，互联网行业求职难度创新高，人才供需比持续上升，达到2.34，平均约五个人才竞争两个岗位。同时，互联网行业出现明显的人才溢出现象，人才流入流出比为0.96。52.31%的从业者转行进入其他领域，比去年增加2.27%。其中，转去电商零售行业的人才占比最高，为12.83%，其次是新生活服务行业（6.63%）和游戏行业（6.44%）。

报告指出，近三年，泛互联网行业新发岗位的平均薪资呈现略微下降的走向。从2021年的40402元下降为39905元。但在年薪50万以上的从业者人群中，硬件开发、移动开发、前端开发等核心技术人员，依然取得薪资三连涨。

从整个行业的新发岗位量来看，泛互联网行业招聘需求持续收缩，但不同规模泛互联网厂商间招聘变化显著，同时大厂与新一线厂之间的招聘规模差距逐渐缩小。

2021年，字节跳动、阿里巴巴、腾讯等大厂的新发岗位量断层领先，但今年大厂的新发岗位量下降明显，处于快速发展期的新一线厂仍保持着稳定上升的招聘量，其中，小红书的招聘指数从2021年的第15名提升到2022年的第二名，且在2023年继续保持第二的位置，仅次于字节跳动；蚂蚁金服和美团的招聘指数相对稳定，一直保持在前五名之列。

从不同规模厂商新发岗位的平均薪资来看，互联网新一线厂更愿意为高技术人才买单。从2023年1至6月招聘岗位量中月薪5万以上岗位占比排名来看，米哈游和小红书凭借92.18%和88.56%的比例强势占据第一和第二，竞争资深及头部人才。

从投递量来看，互联网厂商获得从业者投递量的排名发生明显变化。2021年，被投递最多的泛互联网公司为字节跳动、阿里巴巴等大厂。2022年开始，以小红书为首的新一线厂的投递量显著上升，大幅提升九个名次，超越腾讯、网易跃居至第三，今年位次保持在第四。米哈游、得物等公司也出现在热投榜单。

从人才流动结果来看，千人规模厂商连续两年吸纳五年以上经验人才比例超过大厂。2022年，五年职龄人群流入千人规模厂商的比例为28.72%，超越大厂的23.72%，今年1至6月五年职龄人群流入千人规模厂商的比例依然领先大厂，高出3.56个百分点。

值得关注的是，万人以上规模大厂人才流入流出比从2021年的1.24降至2022年的1.01，到2023年更是降至0.97，首次出现人才净流出。

与之形成鲜明对比的是，1000至5000人规模企业人才吸引力显著高于大厂，虽然人才流入也在放缓，但连续三年人才流入流出比大于1，处于人才净流入态势。