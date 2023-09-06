天津大爷跳水引网民效仿 救援队两天救起14人

中国天津大爷跳水出圈后，跳水地点狮子林桥成为网民口中天津市的“8A级网红景点”，不少人会站到这座桥边花样跳水。当地蓝天救援队已安排救援人员在狮子林桥周边执行任务，仅两天就救起14名跳水群众，其中有七人系因跳水姿势不对出现昏迷，五人溺水，二人突发疾病。

根据北京青年报报道，天津蓝天救援队队长兆龙星期二（9月5日）介绍说，目前救援队有专门的队员会守在狮子林桥附近等待救援，“现在很多来狮子林桥跳水的人都是外地游客，不少之前在这边跳水的天津本地大爷当起了志愿者，协助维持桥上的秩序。”

兆龙说，狮子林桥成为网红景点后，人流量明显增加。过去两天，河周围的游客明显变多，“河两岸站满了人，包括桥上的人也是里三层外三层的。虽然昨天是工作日，但群众依然热情不减。”

“现在跳水的很多人仅凭一股子热血往下跳，没有基本的跳水经验，而且他们还忽略了河水的深度。”兆龙说，这样的情况下跳水者就有发生意外的风险，仅两天时间，天津蓝天救援队就从河中救起14人，其中七人因跳水姿势不对导致昏迷，有两人则是在水中突发疾病，还有五人因不会在深水中游泳，出现了溺水的情况。

兆龙说，由于水面和水中的温差较大，很多跳水者一时无法适应水中的温度，并且没有在深水中游泳的经验，出现溺水的情况。“现在水下30厘米处的水是很冷的，有5个人是因为水里温差大，并且水深，一时没有反应过来导致溺水”。

报道引述河北区警方工作人员说，从桥上跳水存在一定的风险，不鼓励外地游客跳水，相关部门已经安排人员在现场执勤，对跳水者进行劝导。