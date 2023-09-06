柯文哲首场政见记者会 提台湾医疗困境三大解方

台湾民众党总统参选人柯文哲在首场政见记者会上，提出投资健康、有效医疗、永续健保作为三大解方，解决台湾医疗困境。

据台湾《上报》报道，柯文哲星期三（9月6日）召开首场政见记者会，提出解决台湾医疗困境的方案。

柯文哲说，“我们的全民健保连年亏损，定位不明”，全民健保建立在医护人员的血汗职场中，需借由投资健康、有效医疗、永续健保，着重保健、投资的概念，避免社会滥用医疗资源，恶化医疗环境。

他指出，提高医疗卫生支出是必须，他与国民党总统候选人侯友宜同样希望达到GDP的8%，并提倡“看医生不一定要带药回家”观念。

柯文哲提出，在推广戒烟、减重、癌症筛检的同时，也应增加如轮状病毒、肠病毒、水痘等公费疫苗种类。他提及，“全责医护”将帮助经济状况较差的民众，不过为避免滥用，仍采取部分负担的方式，具体金额仍需评估。

柯文哲说，提高护理师薪资、放宽自费的医疗市场，才能有效减少健保压力以及医院的财务负担，增加财源。

另外，用于申请外籍看护工的巴氏量表，部分家属为求顺利申请，请医生把分数打低一点，进而符合标准，对此柯文哲说，以后会改为采用多元评估。柯文哲主张，若是真正有病要照顾，就使用巴氏量表，但若是偏向聘请移工帮忙照顾家中长者，将会以不同的人头税来解决不同需求。