蔡英文访伊斯瓦蒂尼 拟修改“非洲计划”

台湾总统蔡英文访问非洲友邦伊斯瓦蒂尼（eSwatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼），她于当地时间星期二（9月5日）晚出席南部非洲侨界欢迎晚宴时说，这次回台湾将修改“非洲计划”，她认为将非洲计划做好，让在非洲的侨胞朋友在这里工作的时候，能够越来越有力，或许下次的台湾总统到非洲，不会只到伊斯瓦蒂尼，还可以到其他的地方。

根据联合报报道，蔡英文致词时说，今天是访团在伊斯瓦蒂尼的第一天，一抵达就看到很多的乡亲在机场欢迎，让访团感受到来自非洲的热情，她也非常高兴今天晚上有这个机会，跟这么多来自非洲各地的乡亲们见面。

蔡英文提到，五年前，她从伊斯瓦蒂尼回台湾以后，就开始进行“非洲计划”。这次她第二次来，回去也要修改非洲计划，希望透过大家每天在非洲生活、经营企业的经验，可以帮助了解，如何将非洲计划做得更完整。

蔡英文介绍，此次一起到访的四位立法委员，包括范云、邱泰源、邱志伟及邱臣远。她说，在台湾，虽然有不同的政党，每个政党都有不同的主张，但是提到外交，大家的共识程度就相当高。

她相信，未来可以不分党派，将非洲计划做好，让在非洲的侨胞朋友在这里工作的时候，能够越来越有力，或许下次的台湾总统到非洲，不会只到伊斯瓦蒂尼，还可以到其他的地方。

蔡英文说，过去五年来，世界有很大的变化，但不变的是，台湾积极跟友邦合作交流的心。包括外交部次长李淳、驻伊斯瓦蒂尼大使梁洪升，以及所有外交部、驻馆的同仁，都是全力以赴，为深化邦谊来努力。这次也非常期待，透过访问，能够更了解医疗团和技术团在伊斯瓦蒂尼耕耘的成果。