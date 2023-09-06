调查：九成台湾上班族不满意薪资待遇

一项调查显示，台湾高达九成的上班族不满意目前薪资待遇，七成五的上班族今年薪资停滞。

据台湾中央社报道，求职网站“1111人力银行”星期三（9月6日）发布的“2023上班族加薪现况调查”显示，有高达九成上班族不满意目前的薪资待遇，创下近五年新高，更有七成五受访者直言，今年薪水完全停滞不动，仅二成五有加薪，平均增加2117元（新台币，下同，约90新元）。

对于没有加薪的原因，公司没有定期调薪制度占61.8%，公司获利不佳占18.6%，老板不同意占16.9%，不受主管青睐占13.5%，年资不够占12.4%。

调查显示，受访者曾经平均最长有三年七个月处于冻薪期，即在同样位置上没有加薪，有25.5%受访者已有五年以上没加薪。

不少上班族通过跳槽争取加薪机会，调查显示，上班族跳槽最多平均可增加7346元。除了转职外，采取以退为进的加薪要求也常见，有两成上班族曾以“想离职”要求加薪，其中仅有9.3%加薪成功且被慰留。

这项调查的时间为8月14日至9月4日，有效样本数1084份，信心水准95%，正负误差值为2.98个百分点。

台湾劳动部将于星期五（9月8日）召开基本工资审议委员会，拍板明年基本工资调幅。行政院院会6月已核定军公教明年调薪4%。