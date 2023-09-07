中国副总理刘国中率团访问朝鲜

中国国务院副总理刘国中将率团访问朝鲜，并出席朝鲜建政75周年庆祝活动。

据朝中社星期四（9月7日）报道，应朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜政府的邀请，以中共政治局委员、国务院副总理刘国中为团长的中国党政代表团将访问朝鲜，并参加朝鲜民主主义人民共和国成立75周年庆祝活动。

朝鲜民主主义人民共和国成立于1948年，9月9日为建政纪念日。

中国外交部发言人毛宁星期四在例行记者会上，介绍刘国中率团访朝行程时说，相信在双方的共同努力下，这次访问一定能够推动中朝关系进一步深化和发展。

她说，中朝是山水相连的友好邻邦，两党两国一直保持着友好交往的传统。中方应邀派高级别代表团出席朝鲜国庆75周年庆祝活动并访问朝鲜，是中朝深厚友谊和中方对中朝关系高度重视的体现。

在这之前，中共政治局委员、中国人大常委会副委员长李鸿忠7月26日曾率中国党政代表团访问朝鲜，并出席朝鲜战争停战70周年纪念活动。

朝鲜在2020年1月冠病疫情暴发后全面封锁边境。去年1月，朝中货物列车重启，今年以来部分朝中陆路口岸恢复通关。

国际跆拳道联盟（ITF）世界锦标赛朝鲜选手团8月中旬经由中国赴哈萨克斯坦参赛。朝鲜航司高丽航空于8月22日时隔三年七个月重启平壤至北京航线。