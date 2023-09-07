华为新机在香港被炒至一部近万港元

华为新型旗舰手机Mate 60 Pro销售火爆，在香港更是出现“一机难求”的现象。有媒体报道，上述手机在香港炒至一部近万港元。

据香港中通社星期三（9月6日）报道，在旺角先达广场和深水埗福仁商场，有商家透露，一部12GB RAM配512GB储存版本的华为Mate 60 Pro现货价格，最高要价9870元（港元，下同，约1717新元）。将中国大陆官方售价6999元人民币（约1305新元）折合成港元计算，约7515元，溢价超过2000元。

也有商家称，水货9170元，下午给订金，当晚可拿货。另有些商家表示，预定价8800元，次日可拿货。在旺角和深水埗多家商户称，最低预订价格是8300元，次日可拿货。

据商家介绍，购买华为Mate 60 Pro的客户，老中青都有，老人家比较多，因为时隔三年再出5G手机，多数买来换掉旧手机。

华为目前在香港设有一家体验店。体验店工作人员表示，该款手机目前还未在香港发售，也不知道发售时间。

据华为介绍，华为Mate 60 Pro是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打接听卫星电话，同时首发第二代昆仑玻璃。

有业内人士早前向媒体表示，通过拆机和测试发现，Mate 60 Pro搭载的芯片为麒麟9000S，网络速率已经达到5G水准。