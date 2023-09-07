腾讯自研通用大语言模型混元亮相

中国互联网巨头腾讯集团星期四（9月7日）宣布，集团自行研发的通用大语言模型“混元”正式亮相。

据新京报报道，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群首席执行官汤道生星期四在深圳举行的2023腾讯全球数字生态大会上，作出上述宣布。

混元大模型是腾讯自研的通用大语言模型。混元可以完成专业领域的多轮问答；支持文学创作、文本摘要、角色扮演；能够基于已有数据或信息进行推理、分析；同时有效解决事实性、时效性问题。

汤道生认为，人工智能（AI）必须应用到具体实践中，才能发挥最大价值。目前，腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器等多个腾讯内部业务和产品，已经接入腾讯混元大模型测试，并取得初步效果。

此前一天，一款名为“腾讯混元助手”小程序在微信上线，该产品类似于一款基于混元大模型的用户智能助手，分为“聊天”和“灵感发现”两个栏目，聊天为多模态对话产品，涉及内容十分广泛，比如职场建议、数学问题、旅行攻略、制表格等。目前“腾讯混元助手”小程序仅限受邀用户体验，以手机号为快捷登录方式。

据了解，混元大模型在今年8月已经进入应用内测阶段，可以通过网页或者小程序体验混元大模型，腾讯内部多个业务也已经接入混元大模型进行测试。此前，腾讯内部成立了虚拟项目组，每个应用该模型的业务都抽调了人员参加该项目组。

新京报贝壳财经8月31日曾报道，中国将有11家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，其中腾讯混元大模型正在其中，而与混元一起通过审批的还有北京的五款、上海的三款、广州的一款，以及其他省市的一款。