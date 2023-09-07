侯友宜首访花莲 与国民党立委傅崐萁破冰

国民党总统参选人侯友宜在获得提名参选之后，星期四（9月7日）首次造访花莲，与此前关系不睦的国民党立委傅崐萁破冰。

综合台湾《联合报》和中时新闻网等报道，新北市长侯友宜获提名参选台湾总统以来，星期四首度造访花莲，与国民党立委傅崐萁同台，被外界视为“破冰”之行。

在上午花莲县党部出席联席会报上，傅崐萁首次表态，拉着侯友宜的手，向满场支持者喊出“请支持党提名人侯友宜”，团结一致下架民进党。

今年3月15日，国民党中常会通过中央选举策略会报，人选包括曾涉及炒股案的立委傅崐萁和曾涉及贿选案的台南市前议长李全教等人。侯友宜在脸书发文指“拒绝黑金在任何政党出现”、“黑金不能复辟”，傅崐萁随后在脸书点名侯“一起承担”，隔天再开记者会向侯喊话，呼吁他站出来参选总统。

傅崐萁后来卷入性骚疑云，侯友宜竞办再公开要求国民党中央积极调查，绝不能宽贷，让两人关系更陷冰点，傅崐萁还多次缺席侯友宜造势场合。

国民党全代会7月23日正式通过提名侯友宜参选2024年台湾总统选举，党内多位党籍县市长和大咖云集，营造大团结气势，唯一缺席的蓝营县市首长正是傅崐萁的妻子、花莲县长徐榛蔚。巧的是，徐榛蔚和傅崐萁同一天晚上却在花莲与郭台铭“同框”，互动热络。

侯友宜星期四上午9时先到花莲县府拜访县长徐榛蔚。在拜访前，徐榛蔚受询是否挺侯时回应，现在大家最大的共识是，团结所有在野党的力量，让台湾更安定，更繁荣。跟之前相比，飞机在空中盘旋飞行的次数都多，谁能够让台湾安定，“这就是我们最佳的选择”。

侯友宜随后到花莲县党部出席联席会报，傅崐萁在县党部门口相迎，并逐一为侯介绍地方人士。傅崐萁在致词时说，明年大选不只国民党的立委要过半，最重要的是一定要整合所有力量下架民进党，打铁要先强身，国民党必须先固本，“请支持党的提名人侯友宜”。