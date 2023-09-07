台湾五年投资52亿新台币吸引国际人才

台湾将在未来五年投资52亿元（新台币，下同，约2亿2165万新元）设置10个海外基地，吸引国际人才。

据台湾《自由时报》报道，台湾行政院院会星期四（9月7日）敲定“促进国际生来台暨留台实施计划”，将投入52亿元，于欧美国家与新南向国家设置10个海外基地。这些基地将提供华语先修、国际合作交流与新型专班招生的功能，2024年将成立七个海外基地，以越南、印度尼西亚与菲律宾等新南向国家优先设置，至2025年预计共成立10个海外基地。

台湾教育部公布，为配合国发会“强化人口及移民政策”的推动，教育部在既有“重点产业领域扩大招收侨生港澳学生及外国学生实施计划”外，再加强力道推动“促进国际生来台及留台实施计划”。

教育部介绍，该计划于欧美国家与新南向国家设置海外基地，由台湾大学校院及企业共同推动新型专班扩大海外招生，并由国发基金提供产学奖助金与企业提供生活实习津贴的鼓励措施。

教育部公布，此计划预计五年（2024至2028年）投入52亿元，设置10个海外基地。在此计划效益的扩散下，“强化人口及移民政策”预计至2030年可招收国际生累计逾32万人、预计留用人数累计可逾21万人。

教育部说，此计划筹组台湾重点领域国际合作联盟及国际产学教育合作联盟，将于欧美国家与新南向国家设置海外基地。其中新型专班则是由台湾大学与企业共同赴海外招收国际生，招生对象不限于海外基地所处国家。

教育部解释，大学与技专校院开设新型专班，以STEM（科学、技术、工程、数学）、金融及半导体相关领域为优先，大学将与企业共同赴海外基地甄选当地优秀学生，并由学校与企业共同规划客制化课程设计。

台湾教育部也说，新型专班学生将获国发基金提供最多两年的产学奖助金与企业提供生活/实习津贴，并需于毕业后至少留台工作两年，满足企业的人才需求。此外，为提高现有国际生毕业后的留台就业比率，将强化大学对国际生的职涯咨询及就业辅导机制，并有专责人员协助系所照顾国际生。