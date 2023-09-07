深圳商用物业向港澳居民放松限购

深圳市非住宅类的商业办公物业、商务公寓等，将对香港和澳门居民放松限购。

据《中国房地产报》报道，深圳市住房公积金管理中心的相关人士星期四（9月7日）上午说，上述政策是最近几天才更新的，接下来会告知相关职能部门落地执行。

根据2007年7月发布的《深圳市国土局关于规范境外机构和境外个人购买商品房的通知》，港澳台地区居民和华侨只能购买一套用于自住的住宅类商品房。而境外机构和个人购买非自用房地产的，要遵循商业存在的原则，申请设立外商投资企业，取得营业执照后方可按照核准的经营范围从事相关业务。

上述住房公积金管理中心人士介绍，放开意味着不限套数，此外，本次放开的只有港澳居民，不包括台湾居民和其他境外人士，住宅的限购政策也没有变化。

另一位知情人士告诉记者，他在9月5日下午就接到了通知，被告知深圳要取消对港澳人士购买商用物业的限制，包括商铺、写字楼和公寓，“网签系统应该9月7日就能调整好。政府可能不会发布相关文件，只做不说。”

仲量联行的研究报告显示，今年上半年，深圳的办公楼市场空置率保持相对高位，达22.6%，因新增需求增长动能有所不足，而且供应仍处于上升周期，导致市场竞争压力加剧，二季度深圳甲级办公楼市场租金水平环比下跌约2.5%。零售地产市场的整体空置率也仍面临上行压力，年末空置率预计将攀升至4%以上。