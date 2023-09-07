李强与澳总理会面：本着求同存异精神妥善处理分歧

中国总理李强与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面时，呼吁双方本着相互尊重、求同存异、互利共赢的精神妥善处理分歧，推动两国关系进一步改善发展。

据新华社报道，中国国务院总理李强星期四（9月7日）上午在雅加达出席亚细安峰会期间与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面。

李强说，去年11月，中国国家主席习近平同阿尔巴尼斯在印尼峇厘岛举行会晤，达成一系列重要共识。近一年来，在双方共同努力下，中澳关系持续呈现积极改善势头。

他说，中方愿同澳方抓紧重启和恢复各领域交流，继续推进外交、经贸、教育、领事等领域的机制性对话磋商，为两国关系改善发展提供坚实支撑。中国将继续扩大高水平对外开放，为包括澳大利亚在内的世界各国提供更大市场，希望澳方对中国企业在澳投资经营采取客观公正态度。

李强呼吁双方要本着相互尊重、求同存异、互利共赢的精神妥善处理分歧，推动两国关系进一步改善发展。亚太地区是中国和澳大利亚的共同家园。中方愿与澳方一道努力，共同维护亚太和平稳定。

澳洲总理阿尔巴尼斯在与李强会面后说，他已接受中国国家主席习近平的邀请，将于今年晚些时候在双方同意的时间访问中国。

阿尔巴尼斯感谢习近平的邀请，并说他与李强的会谈既正面又具建设性，并补充称两国需要更多对话以改善关系。