甘肃夏河县发生山洪泥石流致七人失联

中国甘肃省夏河县发生山洪泥石流，造成七人失联和三人受伤，中共甘肃省委书记胡昌升立即赶赴现场指挥救援。

据新甘肃客户端报道，甘肃甘南州夏河县达麦乡和麻当镇星期四（9月7日）凌晨3时许发生山洪泥石流灾害。截至目前，灾害造成七人失联，其中六人为麻当镇果宁村党群服务中心施工人员、一人为果宁村村民；三人受伤，已送往医院救治，暂无生命危险。受灾区域部分道路等基础设施严重受损。

灾害发生后，甘肃省委省政府立即作出部署。甘肃省委书记、省人大常委会主任胡昌升第一时间批示并紧急赶往现场指挥救援。

胡昌升在批示中强调，要不惜一切代价搜救失联人员，做好伤员转运和救治，加强现场指导，科学组织救援，确保不发生意外，努力把损失降到最低。

他说，要迅速转移安置受灾群众，加强物资储备供应，加强警戒疏导，确保不发生次生灾害。要加紧恢复受损道路交通、电力、通讯、公共服务等设施，全力保安全、保通畅。

胡昌升要求做好失联和受伤人员家属安抚工作，确保社会大局稳定。全省有关县区主要负责人员要迅速下沉一线，做好地质灾害风险隐患排查整治，确保人民群众生命财产安全。

目前，甘肃省委省政府已成立抢险救援指挥部，组织专家赶赴现场救援。当地党委政府及公安、应急、自然资源、消防等部门正全力开展失联人员搜救、灾情核查等工作。