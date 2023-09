美FCC主席要求政府机构考虑宣布两中企构成国安风险

美国联邦通信委员会(FCC)主席罗森沃塞尔要求美国政府机构考虑宣布,移远通信、广和通等中国公司构成不可接受的国家安全风险。

据路透社星期三(9月6日)报道,美国众议院中国事务特别委员会主席加拉格尔 (Mike Gallagher),以及委员会成员克里希那莫提(Raja Krishnamoorthi)上个月要求FCC考虑将这两家公司列入所谓的“涵盖清单”(Covered List)。

移远通信、广和通生产让物联网设备连接到互联网的蜂窝模块。企业一旦被列入涵盖清单,美国方面就无法动用联邦资金,从这些企业购买设备。对于被视为构成国安风险的企业,来自这些公司的新设备将不会得到FCC的批准。

FCC主席罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)9月1日致函联邦调查局、司法部、国家安全局、国防部等机构,传达议员们的请求。

罗森沃塞尔也在其他信件中说,在“应对这一威胁,包括考虑将移远通信和广和通的设备纳入涵盖清单”方面,FCC欢迎任何合作机会。

她强调,联邦通信委员会只有在国家安全机关的指导下,才能更新涵盖清单。

FCC已将华为、中兴通讯等10家中国公司,以及一家俄罗斯公司列入涵盖清单。

美国议员们曾说,使用中国蜂窝模块的美国医疗设备、车辆和农业设备,有可能会被中国远程登录和掌控。

移远通信在美发言人称,模块交付后,客户是数据拥有者,“收集到的数据,我们无法浏览”(we have no access to any of the data collected)。广和通则尚未就路透社的置评请求做出回应。