长沙九岁女生遭击打致头骨破碎 涉事教师被停职调查

中国湖南省长沙市岳麓区一家长举报，称自己的9岁女儿在学校遭男教师击打致头骨破碎，需要进行开颅手术。当地教育局已责令涉事教师和学校党总支书记停职进行调查。

综合澎湃新闻、央视新闻等报道，长沙市岳麓区一家长星期四（9月7日）在社交媒体上发帖称，自己的9岁女儿在博才梅溪湖小学上课期间，遭到宋姓男教师使用钢化玻璃材质三角尺打伤，更被校方在没有详细检查下进行缝合。

家长称，在赶到医院检查后，发现女儿马上就要进行开颅手术，“脑浆出来了”。这名家长说，孩子经过近五小时的手术后，被打碎的头骨和插入脑骨内的异物已取出，残缺的颅骨则以钢板修补，但仍处于危险期。网络帖子展示的手术病例标本袋显示，受伤女学生名为刘某某，今年9岁。

博才梅溪湖小学师德师风监督负责人当天早上证实事件属实，并称学校所有领导、教育局领导都在处理案件，公安部门也已介入调查。

据“湘江新区”微信公号消息，岳麓区教育局星期四下午通报，岳麓区博才梅溪湖小学南校区一名学生星期三（6日）下午受伤，经初步调查是该校四年级教师宋某明在组织课后服务时致该学生额部受伤。

教育局称，已对该校党总支书记和涉事教师宋某明作出停职处理，宋某明正接受公安部门调查。

澎湃新闻从岳麓区博才梅溪湖小学微信公众号获悉，涉事教师宋某某2018年9月作为新进教师在五年级语文亮相课中出现，其风格被评价为“潇洒大方 清新自然 师生互动”。