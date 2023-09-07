港媒：中国使馆称澳总理访华行不应设前提

香港媒体报道，中国驻澳大利亚使馆称，澳大利亚总理阿尔巴尼斯的访华行不应设定任何前提。

据香港《南华早报》报道，阿尔巴尼斯星期四（9月7日）在亚细安峰会期间与中国总理李强会面。在中澳争取让恶化了逾三年的双边贸易关系恢复正常之际，有消息称，阿尔巴尼斯重申今年访华意愿。

北京向阿尔巴尼斯发出的访华邀请已过了四个月，双方仍在为这趟行程的细节进行磋商，其中多数在经济层面以外。

《南早》引述消息人士报道，阿尔巴尼斯可能在10月访问美国之后访华，届时适逢中国国际进口博览会11月举行。中国政府将借此机会凸显中国巨大市场的魅力，以吸引外国投资者。

消息人士称，中国驻澳大利亚使馆告诉澳洲官方，“澳洲不应为阿尔巴尼斯的访华行设定任何前提，比如解除贸易限制措施或要求释放在中国被扣押的澳洲籍华裔记者程蕾等”。

上述消息人士称，“双方都表明他们将在这次访华行中提出各自的关切”。

澳大利亚外长黄英贤8月11日在堪培拉与中国驻澳大利亚大使肖千会面。另一名消息人士称，双方都表达各自的关切，包括澳洲禁止使用TikTok和微信，以及国家安全等议题。

澳洲总理阿尔巴尼斯预计将于10月23日至26日对美国进行正式访问。中国国际进口博览会则于11月5日至10日在上海举行。