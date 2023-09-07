小鹏汽车总裁：中国电动车崛起令德国同行产生危机感

中国电动汽车制造商小鹏汽车总裁顾宏地说，随着中国电动车制造商与欧洲制造商的竞争日益激烈，德国汽车制造商已下定决心解决问题、生产更有竞争力的电动车。

据路透社报道，顾宏地星期三（9月6日）在德国慕尼黑出席国际车展期间受访时说，德国汽车制造商已表现出“有史以来最坚定的变革决心”，尝试在电动车领域追赶竞争对手并应对挑战。

顾宏地的上述论述与德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒（Hildegard Mueller）本周一（9月4日）发表的看法相呼应。穆勒认为，德国的汽车产业正失去竞争力，正面临必须进行投资的严峻局势。

顾宏地认为，穆勒所传递的信息是：德国车企已产生出一种非常强烈的危机感。“我认为，通过反思那段痛苦经历，他们已表现出迎头赶上的最大决心。”他还称，中国电动车企业如雨后春笋般涌入海外市场，也进一步加剧德国车企的危机感。

不过，顾宏地也坦言，像小鹏汽车这样的初创企业仍需要利用德国车企的规模、品牌和投资来降低成本，在日益拥挤的市场中生存下来。

根据汽车咨询公司Inovev数据，2023年在欧洲销售的电动汽车中，中国品牌占8%，高于去年的6%和2021年的4%。德国汽车管理中心负责人史笛梵（Stefan Bratzel）也在一份汽车行业创新研究报告中说，去年中国在电池、自动驾驶汽车软件和其他功能等领域的技术进步数量首次超越德国和美国。

面对中国竞争对手的崛起，欧洲车企正争先恐后地通过合作和投资来提高电动汽车的产量。