王毅：中澳要卸下包袱加速度 减掉不必要负资产

中共中央政治局委员、中国外长王毅说，中国与澳大利亚不仅要重整行装再出发，更要卸下包袱加速度，减掉不必要的负资产，增添更多的正能量，推动两国全面战略伙伴关系行稳致远。

据中国外交部官网消息，王毅星期四（9月7日）在北京集体会见中澳高级别对话第七次会议澳方代表团。

王毅称，中澳关系曾长期走在中国同西方国家前列。两国经济高度互补，人民相互友好，没有历史遗留纠纷和重大现实利益冲突。中国对澳政策保持连续性稳定性，将继续坚持中澳全面战略伙伴关系这一重要定位，同澳方推动中澳关系健康稳定可持续发展，为两国人民带来更多利益，为地区和平稳定发展作出中澳贡献。

王毅赞赏中澳高级别对话为双方深化互信、拓展合作、增进友谊发挥了应有作用，希望双方继续用好这一平台，增进两国人民相互了解和友好感情，为中澳关系改善发展作出新贡献，增添正能量。

王毅称，过去几年发生的波折困难并不能定义双边关系的本质，更不能因此阻挡中澳合作的步伐。两国有必要从中汲取有益的经验和教训，一要客观、冷静、友善看待对方，不干涉对方国家内部事务，通过沟通增进了解，妥善处理彼此差异；二要坚持中澳是伙伴而不是对手，认清中国的发展对澳大利亚是机遇而不是威胁；三要独立自主推进中澳关系，不受第三方的影响或干扰。

王毅强调，在两国领导人的战略指引下，双方不仅要重整行装再出发，更要卸下包袱加速度，减掉不必要的负资产，增添更多的正能量，全面梳理各领域合作，推动中澳全面战略伙伴关系行稳致远。

王毅还提到，中澳都是多边贸易体制的支持者和推动者，中国愿同包括澳方在内的各方一道，共建亚太共同体，推动全球化朝着普惠开放共赢方向发展。

澳洲前工党贸易部长艾墨森星期四率领18人代表团到中国举行第七次高级别对话，这是两国自2020年以来首次举行高级别对话。

王毅与澳洲代表团会面的同一天，中国总理李强与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在印度尼西亚出席亚细安系列峰会期间举行会晤。李强呼吁双方抓紧重启和恢复各领域交流，推动关系进一步改善；阿尔巴尼斯则表示，将于今年稍晚时访问中国。

