【视频】港深突降大暴雨 深圳水库泄洪或波及香港

受超强台风“海葵”降雨云团的影响，中国深圳市多地星期四（9月7日）晚上突发大暴雨。深圳市官方当晚发布暴雨红色预警信号，并宣布从星期五（8日）凌晨零时起泄洪，可能波及同样受暴雨冲击的香港。

综合法新社、每日经济新闻、澎湃新闻等报道，受“海葵”残余环流和季风影响，星期四傍晚开始，深圳市龙岗、盐田、罗湖等区出现了暴雨局部特大暴雨，盐田区正坑站三小时累积雨量达235毫米。上述区域部分地段出现内涝积水。受积水影响，地铁16号线个别站点停止服务，但整线运行正常。

受“海葵”残余环流和季风影响，深圳市多区星期四傍晚起出现暴雨，星期五部分地段仍有大量内涝积水，民众需蹚水出行。（林煇智摄）

深圳气象台消息，截至7日晚9时24分，过去三小时，罗湖区、福田区、龙华区和龙岗区（布吉、坂田、南湾、平湖、吉华街道）累计雨量已达大暴雨，预计强降雨持续三小时。深圳市气象台当晚9时23分将上述区域分区暴雨橙色预警信号升级为红色，全市进入暴雨紧急防御状态。深圳市三防办提醒市民减少不必要外出，尽量待在室内。

深圳市应急管理局防灾减灾处处长王常效称，“由于雨势来得很迅猛，所以市部分河段出现了漫溢。预计降雨会从7号夜间持续到8号白天，后续雨量会回落。”

受“海葵”残余环流和季风影响，深圳市多区星期四傍晚起出现暴雨，星期五部分地段仍有大量内涝积水。（林煇智摄）

据“深圳发布”微信公众号消息，深圳市防汛防旱防风指挥部通报，由于连续降雨，深圳水库水位已接近汛限水位，将从星期五凌晨零时15分开始排洪，排洪流量为70-80立方米/秒，提醒福田区、罗湖区、龙岗区相关人员远离河道区域，并密切关注排洪信息，及时采取安全防护措施。

受到深圳市泄洪影响，香港官员称，一些新界地区可能出现水浸情况。有关政府部门，包括北区民政事务处，渠务署、警务处、消防处、水务署和社会福利署已获通知，以便采取适当措施。

香港港岛柴湾环翠停车场被连夜不停的暴雨严重浸没，停车场内的汽车也几乎灭顶。（中新社）

香港星期四晚同样出现创纪录暴雨，引发大范围洪水，扰乱了道路和铁路交通。综合《星岛日报》《南华早报》和网媒“香港01”报道，香港天文台称，星期四晚11时至星期五零时的一小时雨量为158.1毫米，是自1884年有记录以来的最高纪录。

受台风“海葵”带来的强降雨影响，香港一座停车场星期五凌晨发生浸水。（路透社）

强暴雨导致香港黄大仙等地铁站发生淹水，迫使港铁宣布黄埔站至观塘站来往方向列车服务暂停；城巴、九巴等香港日间巴士运营服务均暂停；深圳多个陆路口岸也暂停运作；香港入境事务处、医院管理局、普通门诊和专科门诊诊所星期五也暂停运作一天，公共医院急诊室则维持正常服务。

有网传视频显示，暴雨导致湾仔地区的路面积水，水淹至路边栏杆高度，沿街店面闭门停业，部分商铺出现浸水情况。

强降雨造成的洪水持续至星期五早上，一辆消防车在受洪水淹没的马路上行走。（路透社）

受强降雨影响，星期五早上香港港岛柴湾地铁站附近路面出现泥泞积水，迫使车辆缓慢通行。（中新社）

香港证券交易方面，根据香港证券交易所的规定，如果黑色暴雨预警直到早上7点都未解除，早盘交易将被推迟。如果警报持续到上午9点，股票市场将取消早盘交易。

港府星期五也宣布，全港学校将停课一天，并敦促企业参考八号风球信号安排，采取合理及灵活的工作安排。极端天气预计将持续至中午。