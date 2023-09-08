尹锡悦与李强会面 称朝核问题越恶化韩美日越会加强合作

韩国总统尹锡悦在与中国总理李强会面时说，希望中国在朝核问题上认真发挥负责任的作用，并称朝核问题越恶化，韩美日就越会加强合作。

据韩联社报道，尹锡悦星期四（9月7日）下午在印度尼西亚雅加达出席东亚合作领导人系列会议期间与李强会面。

尹锡悦提出，希望中国能在朝鲜核问题方面认真发挥负责任的作用，并希望朝鲜核问题不会成为韩中关系的绊脚石。

尹锡悦说，朝鲜核问题越为恶化，韩美日就越会加强合作。朝鲜核问题对于韩国来说是切实存在的问题，希望中方作为联合国安理会常任理事国，履行职责并发挥作用。

尹锡悦说，韩中两国共同支持多边主义和自由贸易秩序，希望双方在此前提下，为构建基于规范的国际秩序而合作。尹锡悦提出，希望中方能为韩中日领导人会议尽快在韩国举行提供配合。

另据新华社报道，李强说，去年二十国集团峇厘岛峰会期间，中国国家主席习近平与尹锡悦就中韩关系深入交换意见。中国愿同韩方一道，落实好两国元首重要共识，秉持建交初心，增进政治互信，排除干扰，相向而行，推动中韩关系与时俱进发展，更好造福两国人民，促进本地区和平稳定与发展繁荣。

李强说，双方应坚持睦邻友好大方向，继续深化各领域交流合作，携手应对困难挑战。要扩大共同利益，加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判，挖掘高新技术、绿色低碳等合作新增长点，共同维护产业链供应链稳定畅通，不断做大合作蛋糕，更好实现互利共赢。要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中韩关系大局。中方一贯支持朝鲜半岛南北双方推进和解合作，一贯主张维护半岛和平稳定，将继续致力于劝和促谈。