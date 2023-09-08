台北市民宅倾斜 上百人被撤离

台北市中山区多栋大楼疑因周边建案开挖而发生倾斜，造成上百人被疏散，官方并以灌浆方式维持压力平衡，避免房屋发生更严重倾斜。

综合中央社和自由时报报道，倾斜事件发生在台北市中山区大直街巷弄，台北市警消星期四（9月7日）晚8时许获报巷弄内有民宅倾斜，出现磁砖、墙壁龟裂。警消派员到场后，发现建案工地旁的五六栋大楼受到影响，立即拉起警戒线，并疏散民众，无人受伤。

根据台北市政府发布的新闻稿，官方原疏散35户共144人，随后疏散范围再扩大，疏散人数增加至159人。市政府星期五（8日）清晨再宣布，已连夜完成将住户安置于九间旅馆，总安置人数达到329人，附近道明外侨学校也预防性停课。

台北市长蒋万安星期四晚约11时抵达现场查看情况。他介绍，据初步了解，是附近工地新建工程开挖地下三层、还未做大底时，连续壁就承受不住压力崩塌。台北市政府立即以灌浆方式，先维持压力平衡，避免让房屋再次的严重倾斜。

截至星期五清晨，政府仍在进行灌浆处理。

蒋万安也前往临时安置所及接驳车慰问民众，对造成生活不便表示遗憾，并强调市政府一定会以市民的安全为优先，强烈呼吁民众不要返家拿取物品，避免危险。

台北市议员陈怡君星期四晚也在现场，并指出有受害住户反映，周边建案自动工后，日复一日渐渐造成居民房屋龟裂，多次向建商反应却都未得到妥善的回应和处置，市府主管机关也无积极作为，才会酿成今日大祸。

陈怡君认为，目前最重要的是对于受灾户进行妥善安置，并尽速查明事故原因和是否有更进一步的潜在危机。