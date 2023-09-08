中国官媒：警惕非理性购房之声

中国宣布降低房贷利率后，官媒《经济日报》发文解读并呼吁购房者理性看待相关政策，避免被促销、抢购等声音绑架，陷入恐慌情绪，做出非理性决策。

《经济日报》星期五（9月8日）以《不要误读“房贷利率降低”，警惕非理性购房之声》为题发文，指房贷利率调降后，部分房地产中介、营销机构利用购房者的信息不对称劣势，刻意夸大房贷利率降低对于楼市价格的影响，散布非理性购房之声，对此要予以警惕并厘清事实逻辑。

文章强调，此次房贷利率降低，主要针对二套房，进一步释放改善性住房需求，“房住不炒”的大前提没有变，购房者无需过度恐慌。

文章并解释，此次利率降低是全国政策下限降低，而非所有城市的房贷利率都“一刀切”降至全国政策下限。也就是虽然全国首套房利率政策下限是4.0%，但各城市的实际执行利率却差别较大。例如，部分城市符合“首套住房贷款利率政策动态调整机制”条件，其首套房利率早已低于4.0%；而部分城市购房需求旺盛，其首套房利率仍保持在4.7%左右的较高水平。

文章直言，此次政策调整对一线热点城市的影响有限，目前各一线热点城市的首套房、二套房利率尚未大幅下降。文章以北京地区为例，指首套房、二套房利率仍为“5年期以上LPR+55个基点”和“5年期以上LPR+105个基点”，即利率为4.75%和5.25%。

文章指出，政策发布后对于贷款购房者而言存在两种情况，其一是首套房利率调降至不低于原贷款发放时，所在城市的首套房利率下限；其二是“认房不认贷”政策落地后，部分二套房贷款能够转认为首套房贷款，利率由此下降。

文章最后也强调，各地要坚持“房住不炒”定位，因地制宜、实施好差别化住房信贷政策，更好满足刚性、改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

中国一线城市全面落实“认房不认贷”后，沉寂多时的楼市热闹起来。上海房产中介在新政出台当夜通宵加班，北京多个楼盘连夜涨价。不过专家分析也指出，新政策将带动短期楼市买气回升，但对于长期销售和房价难有明显提振作用。