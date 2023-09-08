中国十一连假旅游产品预订同比暴增五倍

中国放开疫情管制后的首个“十一”黄金周，旅游产品预订同比暴增近五倍，有望延续今年以来旅游市场的火热态势。

据澎湃新闻星期五（9月8日）报道，中国最大在线旅行社携程数据显示，截至9月6日，平台上国内旅游产品预订量同比增长近五倍，最近一周下单量环比增长63%。机票、民宿等业态的预订周环比增长均超过50%，景区门票预订则翻倍上涨。

价格方面，报道称消费端需求大涨带动了机票价格上升，携程平台上，十一假期国内机票人均客单价为1293元（人民币，约240新元），较暑期客单价上涨两成。

另一方面，由于今年中秋节与中国国庆节假期连休形成8天超长黄金周，长线游预订热度也上升。携程机票酒店的预订趋势显示，十一假期跨省游的比例达到84%，同比增长30个百分点。长线游目的地主要集中在乌鲁木齐、兰州、敦煌等西北地区，以及华南地区的三亚、广州、厦门等地。

在出境游方面，随着出境团队游目的地增加，今年十一出境游市场呈现高度活跃的态势。据报道，目前十一期间表现较好的出境跟团游是欧洲市场，越南、新加坡、沙巴、新西兰等情况也不错，而日本旅游团则“几乎没人报”。

携程数据也显示，今年十一期间，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复近100%，出境机票的主要搜索目的地为泰国、韩国、美国、英国、澳大利亚；同时，出境游酒店搜索热度同比2019年增长近20%，泰国、韩国、新加坡、马来西亚、英国等目的地酒店是用户的热门选择。