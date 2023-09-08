合肥官方通报脱口秀演出被取消：该演出未批先售

针对脱口秀演员李波称自己在安徽合肥的演出被取消一事，当地官方发布通报称，该演出未批先售，属违规行为。

综合澎湃新闻和中华网报道，微信视频号“李波脱口秀”星期三（9月6日）发布的一则短视频显示，李波在一场脱口秀演出时说，自己在安徽合肥演出时，被相关方面要求“下午这场能演，晚上这场不能演”，李波还称“城市越穷，事越多”。

合肥市包河区文化和旅游局星期四（9月7日）中午通过区委、区政府官方微信公众号“安徽第一城区包河区”发布相关情况通报称，近日，根据群众反映，局方依据国家文化和旅游部颁布的《营业性演出管理条例实施细则》规定，对某脱口秀演出活动涉及的违规行为进行核查。

通报称，经初查，今年3月2日，合肥文华演出有限责任公司3月2日申报脱口秀演员李波于4月22日下午7时半在合肥一剧院进行脱口秀演出，本局依法审批通过。后该公司4月19日又申报在4月22日下午3时在同一剧院加演一场与晚上内容不完全一致的脱口秀演出。在未获许可情况下，演出方经纪公司即委托票务公司提前售票，违反了“营业性演出活动经批准后方可出售门票”的规定，依法不予审批通过。

包河区文旅局称，实际情况与当事人自述“下午这场可以演，晚上这场演不了”的演出情况恰恰相反。晚上场次正常获批通过并完成演出，当天下午加演的场次则因违规未批先售，依法不予审批通过。

依据《营业性演出管理条例实施细则》规定，包河区文旅局已对涉及的演出公司、经纪公司、票务公司及反映的其他情况依法调查，后续调查结果将及时公布。

脱口秀演员李波于2022年在台上调侃疫情，被《人民日报》通报批评。同时，因在台上讲述低俗的包袱和段子，以及对未成年人进行调侃，李波所在的演出公司也被罚款5万人民币（约9428新元）。