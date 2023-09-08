新竹市长高虹安争议缠身 批新闻恶意揣测多非事实

民众党籍新竹市长高虹安近期争议缠身，面对这些争议，高虹安批评，这几天针对她的很多新闻都是恶意揣测，完全不是事实。

综合台湾中央社和《联合报》报道，从日本返台的高虹安星期四（9月7日）晚11时5分抵达桃园国际机场。记者询问她涉嫌在立委任内诈领助理费，遭检方依贪污等罪起诉，台北地方法院合议庭将传唤于10月11日出庭进行准备程序一事，高虹安对此没有回应。

针对由检察官转任副市长的蔡丽清早前据报在不知情的情况下被宣布离职，高虹安说，蔡丽清本人没有说什么，她对副市长就是感谢，没有什么要对外说明的。记者进一步询问是否有慰留，高虹安说，双方已多次沟通，也就工作部分多次讨论，对于副市长“就是感谢”，至于新的副市长人选如果有确定会赶快向大家报告。

针对民进党新竹市议员杨玲宜称高虹安住在新竹市一栋高级住宅，高虹安表示新竹市政府已经发表声明，因此她不再回应。

针对民进党竹市立委参选人林志洁称，高虹安接受提供座车和接送服务的来源之一为市府发言人施淑婷，而施淑婷将升任民政处长，高虹安先是指出，公务车私用才是违法的行为，施淑婷也没有提供接送服务，“没有的事情被渲染成这样，说成是施淑婷行贿她，似乎也不符合公平正义”。

高虹安表示，现在很多新闻报道好像是看到黑影就开枪，她觉得“真的其实看得蛮痛心的”，网络的生态或议员问政还是要有所本。她称，这几天很多新闻，感觉好像是个人恶意的揣测较多，她觉得施淑婷很无辜，好像只是因为车子停在市府停车场，就被拍起来说是接送她的车辆，完全都不是事实。

高虹安还称，这几天在日本的行程相当繁忙，但仍会关心台湾相关新闻讯息，市府在发布新闻回应之前也会向她报告并征询意见。